Udinese – Atta in continua crescita: Runjaic confida nel francese

Schierato come esterno nel 4-4-2 di Domenica, Atta ha realizzato l’assist per il primo goal di Ekkelenkam: Runjaic è soddisfatto

Purtroppo la squadra, circa due mesi fa, era in netta difficoltà e per Atta non è stato facile inserirsi in maniera positiva. Le sue prestazioni sono state abbastanza altalenanti ma nel corso del tempo sia i suoi compagni che lui stesso si sono ripresi sotto la guida di Runjaic.