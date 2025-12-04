News Udinese – Atta possibile infortunio? La situazione attuale

Nelle prossime giornate le condizioni di Atta verrano chiarite: il giocatore ha chiesto il cambio contro la Juventus in Coppa

Lorenzo Focolari Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 09:10)

Arthur Atta ha chiesto il cambio durante la partita contro la Juventus al 71esimo. Mister Kosta Runjaic lo ha fatto subito uscire dal momento che il centrocampista francese dell’Udinese non stava affatto bene.

Le immagini hanno visto Atta toccarsi più volte la gamba destra nella parte posteriore. Accertati di tutta questa situazione sono entrati poi Buksa e Bravo. Resta da vedere cosa diranno eventuali esami e se occorrerà correre ai ripari.

All'orizzonte sta arrivando la gara contro il Genoa e Atta è ora più che mai indispensabile per la squadra.