Udinese News – Buksa: “Atta? Mi ricorda…” Le parole dell’attaccante

L'attaccante dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni di carattere generale su alcuni suoi compagni sul futuro che lo attende

Lorenzo Focolari Redattore 16 novembre - 11:11

L'attaccante dell'Udinese, Adam Buksa ha condiviso la sua storia e la sua esperienza in Friuli a Eleven Sports. “Sono qui per migliorare. La Serie A è il campionato più impegnativo per un attaccante, ogni incontro è al massimo della difficoltà. Sento di avere ancora bisogno di tempo per adattarmi, ma il mio processo di adattamento procede bene. I gol arriveranno se svolgerò correttamente il mio compito durante la partita. La competizione con i difensori è stata più difficile di quanto pensassi. Ho dovuto imparare in fretta a giocare con le spalle alla porta. Era una mia forza, ma ho dovuto migliorare in questo, che è fondamentale per creare occasioni per me stesso”.

Parla anche di alcuni compagni: “Atta mi ricorda Bellingham. È un ragazzo molto astuto, con immense qualità. Affronta bene le situazioni difficili, riesce a liberarsi dalla presa di due-tre avversari. Deve perfezionare l’ultimo passaggio. Se ci riesce, sarà tra i migliori a livello mondiale, perché ha tutto: corre più di 12 km a partita, è presente ovunque e possiede ottima tecnica”.

Riguardo all’Udinese, afferma: “È una società molto ben strutturata e professionale. I servizi per i giocatori sono eccellenti. Runjaic è stato fondamentale per il mio trasferimento. Gli allenamenti sono intensi e di qualità. A questo riguardo, l’Udinese è la seconda migliore squadra con cui ho militato dopo il Lens”.

Ha evidenziato come il vice di mister Kosta, il polacco Przemek Malecki, sia una figura “molto rispettata all’interno del club. Runjaic gli concede molta libertà negli allenamenti”. L’attaccante polacco ha anche sottolineato che la famiglia Pozzo “è molto coinvolta nella vita del club” e per lui “l’Udinese è probabilmente la sfida più grande della mia carriera. Non escludo di restare qui più a lungo rispetto a quanto ho fatto in altre squadre”. Le ultime di mercato: Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock <<<