Viene schierato tra i titolari e non sbaglia la partita: ottima prova da parte del centrocampista per tutti i minuti giocati

Runjaic ha stravolto un po’ il mazzo di carte ma nel pescare ha scelto i pezzi giusti con cui riuscire a strappare un punto di vitale importanza. Adesso Atta di è messo ancora di più in mostra: un messaggio chiaro per il mister che sta ad indicare la sua presenza per portare l’Udinese in alto in questo campionato. Le pagelle della redazione: masterclass al Maradona