Udinese – Atta da urlo! Il dato di livello di europeo

Il centrocampista dell’Udinese deve maturare goal e assist ma c’è un altro dato che stupisce il pubblico friulano
Arthur Atta segue la scia dei talenti sviluppati dall'Udinese. Il club friulano, che lo aveva acquisito in prestito per 1 milione dal Metz nella Ligue 2, lo ha acquistato definitivamente quest'estate per 8 milioni, ma attualmente il suo valore è già raddoppiato.

Dopo una stagione iniziale di adattamento in Serie A (27 partite giocate in campionato), il centrocampista del 2003 si è affermato come uno dei titolari a Udine grazie a un dato particolare.

Tra coloro che hanno tentato almeno 25 dribbling in uno contro uno, in tutti e cinque i principali campionati europei, Atta ha la più alta percentuale di dribbling riusciti.

Fa meglio addirittura di Yamal, Mbappé e Dembelé. La stella del Barcellona ha superato l’avversario 21 volte su 44 (47,7%). L’asso francese del Real ha superato l’avversario 27 volte su 54, esattamente la metà.

Atta, invece, ha superato l'avversario nel 61,5% dei tentativi, con 26 dribbling provati e 16 riusciti.

