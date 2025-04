Udinese News – L’attacco è sterile! Il dato sulle ultime gare

La Thauvin-dipendenza sembra non accenni a terminare nell'Udinese. Ciò sembra essere sempre più affermabile non tanto quando il capitano francese è in campo bensì quando non lo è. Dalla partita contro il Verona, Florian Thauvin è out per un infortunio alla fascia plantare e Runjaic spera di riaverlo per la prossima settimana.