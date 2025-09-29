Il gigante inglese è attualmente l'unico faro imperituro dell'attacco friulano. Il problema è proprio questo ossia che non può esserci solo Davis a cercare di fare la differenza. Bravo è stato decisivo a Pisa ma adesso che la squadra non lo ha avuto per via delle nazionali sono emerse diverse problematiche.
udinese
Udinese – Attacco “fantasma”! Davis l’unica certezza del momento
Il Sassuolo ha dimostrato ampiamente cosa voglia dire avere un tridente che funzioni e l'Udinese deve ritrovare una coppia d'attacco valida. Zaniolo deve rimettersi in forma sia mentalmente e che fisicamente e sta lavorando. Atta è forse il maggior colpevole dal momento che ci si aspettava dal francese qualcosa in più in queste ultime settimane.
Rimane Miller (visto sto che Buksa e Bayo sono indisponibili) che ha dimostrato di saper legare il gioco ma è chiaro che anche lui deve capire i meccanismi della Serie A. Runjaic deve affinare le frecce del suo arco dal momento che tra i vari tiri effettuati ieri due sono stati di Solet e Kristensen. Le ultime di mercato:Zaniolo, parla l’agente: “Udine? Vi dico che…” <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA