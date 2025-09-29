Udinese – Attacco “fantasma”! Davis l’unica certezza del momento

L'attaccante inglese è l'unico in grado di spostare un minimo gli equilibri davanti: Runjaic deve trovare una soluzione alternativa

Lorenzo Focolari Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 11:48)

Il gigante inglese è attualmente l'unico faro imperituro dell'attacco friulano. Il problema è proprio questo ossia che non può esserci solo Davis a cercare di fare la differenza. Bravo è stato decisivo a Pisa ma adesso che la squadra non lo ha avuto per via delle nazionali sono emerse diverse problematiche.

Il Sassuolo ha dimostrato ampiamente cosa voglia dire avere un tridente che funzioni e l'Udinese deve ritrovare una coppia d'attacco valida. Zaniolo deve rimettersi in forma sia mentalmente e che fisicamente e sta lavorando. Atta è forse il maggior colpevole dal momento che ci si aspettava dal francese qualcosa in più in queste ultime settimane.

Rimane Miller (visto sto che Buksa e Bayo sono indisponibili) che ha dimostrato di saper legare il gioco ma è chiaro che anche lui deve capire i meccanismi della Serie A. Runjaic deve affinare le frecce del suo arco dal momento che tra i vari tiri effettuati ieri due sono stati di Solet e Kristensen.