Notizie Udinese – Rebus in attacco? I ballottaggi attuali di Runjaic

Thauvin è in dubbio per rientrare Venerdì contro il Genoa e mister Runjaic non vuole frasi trovare impreparato

Ci sono delle assenze sicure e soltanto una è in forte dubbio: Florian Thauvin sta cercando di recuperare dal suo infortunio alla fascia plantare per poter essere schierato titolare. Mister Runjaic osserva attentamente la situazione giorno dopo giorno: I ballottaggi del possibile schieramento dell'Udinese .

I casi che destano maggior dubbi sono essenzialmente tre. In primo luogo Ekkelenkamp (60%) e Payero (40%) si contendono la maglia da titolare. L'olandese, seppur in un periodo così e così, sembra essere in vantaggio sull'argentino il quale è nell'elenco dei diffidati. Il capitano Thauvin può essere inserito nei ballottaggi laddove recuperasse anche solo parzialmente. La scelta sarebbe tra lui (55%) e Bravo (45%). Lo spagnolo sarebbe il profilo adatto per evitare di rischiare qualcosa nei confronti della salute di Thauvin.