Udinese- Casting in attacco: 8 (grossi) nomi per il “provino”… C’è un’offerta!

Il calciomercato non avvisa. Le rivali dell'Udinese hanno messo in moto i loro dirigenti sportivi e si stanno rafforzando, anche e soprattutto, in attacco. Il reparto offensivo di una squadra è fondamentale che sia una macchina da gol. L'Udinese, lo scorso anno, ha dimostrato di essere in grado di farne pochi e di subirne molti. Ci pensava De Paul ad illuminare la la via friulana. Adesso che l'argentino non c'è più bisogna trovare un sostituto. Luca Gotti aspetta impaziente che Pierpaolo Marino e la dirigenza bianconera gli forniscano dei rinforzi il prima possibile. Sono 8 i nomi che gravitano attorno all'orbita bianconera. Ma serve chiarezza. Che sta succedendo e quali sono questi 8 nomi? Cominciamo subito a fare il punto della situazione. Partiamo dal primo obiettivo <<<