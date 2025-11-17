Notizie Udinese – L’attacco è “profondo”: 6 nomi, 2 titolari: il punto

La gara contro il Bologna non è più così lontana: la settimana riparte e Runjaic ha delle riflessioni da svolgere sul proprio attacco

Se le posizioni in difesa e a centrocampo nell'Udinese sono chiare, in attacco la situazione è meno definita a causa della condizione di Keinan Davis. L'attaccante britannico, insieme a Nicolò Zaniolo, è il titolare. Mentre Zaniolo è una certezza, l'ex Watford deve essere gestito con attenzione a causa della sua fragilità muscolare. Oltre a loro, mister Runjaic ha diverse buone opzioni.

I giocatori più utilizzati da Runjaic sono Buksa e Bayo. Quest'ultimo ha mostrato buone prestazioni nella partita di San Siro contro l’Inter, ma nelle altre occasioni non ha brillato. Il polacco, fortemente voluto da Runjaic nell'estate scorsa, è il sostituto designato di Davis quando l'inglese non è disponibile: ha fatto bene contro l'Atalanta, mentre a Roma non si è ripetuto. Ma le opzioni non finiscono qui.

Nel gruppo figurano anche Iker Bravo e l'ultimo arrivato, il francese Gueye. Per quanto riguarda lo spagnolo, non si può escludere la possibilità di un altro "caso Sanchez". Anche lui, come il Niño, ha espresso il suo disappunto in nazionale per il poco spazio concesso da Runjaic, che dopo il rientro dal Mondiale Under 20 non lo ha nemmeno convocato in panchina in due occasioni. È evidente che ci siano delle tensioni tra i due. Gueye, al contrario, dimostra il suo valore con i fatti, come la doppietta messa a segno nella partita di prova contro il Primorje.