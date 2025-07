Mercato Udinese – Attacco di rifondare! Ecco il nuovo profilo ideale

Servono attaccanti che possano sostituire Lucca ed essere dei veri e propri trascinatori in termini di goal per la prossima stagione

Secondo quanto affermato dall'analista di mercato Alfredo Pedullà, l'Udinese avrebbe mostrato interesse per Sebastiano Esposito. Nella scorsa stagione, il giovane del 2002 ha giocato per l'Empoli, realizzando otto gol in 33 partite di Serie A.