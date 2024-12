Lorenzo Lucca e Florian Thauvin comporranno la coppia di attacco in vista del match di Lunedì contro il Monza di Alessandro Nesta . L'attaccante italiano classe 2000 è alla ricerca di più spazio dopo un buon inizio stagione. La maglia da titolare potrebbe arrivare per via dell'infortunio del bomber inglese, Keinan Davis .

L'altro membro della coppia non ha bisogno di tante presentazioni. Thauvin è ormai il simbolo dell'attacco friulano. 3 reti e 2 assist totalizzati nell'arco di 11 partite giocate in Serie A questa stagione. Probabilmente visti tali numeri e le condizioni degli altri membri del reparto offensivo, Runjaic intende schierare una coppia di attaccanti di tale calibro per ottenere i tre punti nella prossima partita.