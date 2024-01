News Udinese | Au revoir Pafundi: ai dettagli il suo passaggio al Losanna

Il giovane calciatore è previsto in Svizzera tra domenica e lunedì per sottoporsi alle solite visite mediche. Il classe 2006 andrà in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro . Il prestito dovrebbe durare 12 mesi, con la possibilità per il club friulano di richiamarlo in casi di necessità.

Per Pafundi in questa stagione solo 7 minuti in Serie A, in un'unica presenza e 53' in Coppa Italia, sempre disputati in una singola gara. Le prospettive a inizio stagione erano ben diverse, così il fantasista ha deciso di lasciare Udine per andare a cercare minuti in campo fondamentali per continuare la sua crescita.