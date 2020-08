AUC: “Soddisfazione per la riconferma di Gotti”

L’Associazione Udinese Club ha espresso il suo pensiero favorevole sulla riconferma dell’allenatore Luca Gotti. Attraverso il presidente Bepi Marcon l’AUC ha comunicato le speranze sul calciomercato e la felicità per il proseguo della stagione che verrà: “Definita con soddisfazione di tutti la riconferma del mister Luca Gotti alla guida della nostra squadra anche per il prossimo campionato, l’attenzione dei tifosi si concentra ora in principale modo sulla campagna compra-vendite per allestire una squadra maggiormente competitiva per la prossima stagione agonistica.

Alla luce del positivo comportamento dei nostri giocatori nell’ultima fase del campionato appena concluso, chiediamo alla società Udinese Calcio Spa ogni sforzo ulteriore e possibile per un’agognata crescita competitiva che con i risultati sul campo accresca l’immagine societaria e l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Con tutto l’ambiente unito attorno alla squadra possiamo ambire a nuovi ed importanti traguardi.

Sempre e comunque “Alè Udin“.

Associazione Udinese Club