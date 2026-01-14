News Udinese – Tanti auguri ad Arthur Atta: il francese compie 23 anni

Candeline spente per Arthur Atta , il centrocampista francese dell'Udinese compie ufficialmente 23 anni . Calciatore che in pochissimo tempo si è preso un ruolo fondamentale all'interno della rosa bianconera . Prestazioni convincenti e soprattutto perno centrale della formazione di Kosta Runjaic.

Nel corso di questa stagione una rete e due assist in 15 presenze. Adesso l'obiettivo è quello di mettere continuità e soprattutto costruire un futuro di primissimo livello con la squadra bianconera anche per aprire il fronte sul mercato estivo.