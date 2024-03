News Udinese – Auguri a Gerard Deulofeu, oggi compie 30 anni

Oggi è una giornata speciale per un grande giocatore come Gerard Deulofeu che compie ufficialmente 30 anni. Ecco gli auguri del club

Oggi è una giornata speciale per un giocatore speciale come il paladino dell'Udinese nel corso delle precedenti due stagioni: Gerard Deulofeu . Il ragazzo spagnolo compie 30 anni e il club friulano lo ha omaggiato con un video che permette di rivivere tutti i momenti più importanti da quando ha iniziato a vestire la maglia della squadra.

Per quanto riguarda il rientro dell'attaccante, invece, non ci sono ancora delle informazioni precise e soprattutto affidabili. Si attendono degli aggiornamenti proprio nel corso delle prossime ore. Vedremo se effettivamente il club riuscirà ad avere un pezzo fondamentale come Gerry almeno nel corso della prossima annata.