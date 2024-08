Udinese-Avellino | Parla Brenner: “Vi dico com’è giocare con Thauvin…”

L'Udinese continua a lavorare in vista dell'esordio fondamentale di campionato contro il Bologna, nel frattempo il primo incontro ufficiale è stato archiviato con grande qualità. Il team gestito da Kosta Runjaic ha rifilato un comodo 4-0 agli avversari . Alla fine del match non sono mancate le dichiarazioni di un attaccante riscoperto come Brenner .

"Sono molto contento più per la squadra che per me. Non era facile contro l’Avellino. Si gioca benissimo al fianco di Thauvin, è un campione del mondo e un grande giocatori. Tutti sono felici di giocare con lui, a me piace tanto passare la palla, in allenamento proviamo sempre queste giocate nello spazio". Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati a fine partita. Le pagelle di Udinese-Avellino <<<