Udinese 4-0 Avellino / Top e flop del match: ecco chi sale e chi scende

Appena terminata la prima sfida di campionato per l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Ecco il top ed il flop alla fine dell'incontro di Coppa

La prima della nuova Udinese è andata, anche se si tratta di un match decisamente semplice contro una squadra di ben due categorie inferiori, i bianconeri oggi hanno meritato e fatto divertire la folla. La squadra di Kosta Runjaic non ha mai sofferto le offensive avversarie e noi passiamo al top ed al flop di giornata.

Il calciatore che più di tutti ha sorpreso o meglio si è confermato in grandissima forma in vista della prossima stagione è Florian Thauvin . Il ragazzo francese ha giocato una partita di primissimo livello e messo lo zampino su tutti i gol fino a quando è rimasto sul campo da gioco. Se questo è l'antipasto sicuramente ci si aspetta una stagione da top assoluto.

IL FLOP

Non c'è un vero e proprio flop nel corso di questa sfiga di campionato, visto che la squadra non ha mai avuto problemi sia offensivamente che difensivamente. Sottotono rispetto alle aspettative, però, ci sono due calciatori. Il primo è Hassane Kamara ed il secondo Martin Payero. Vedremo se con il passare delle settimane riusciranno a mettersi in mostra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le pagelle di Udinese-Avellino <<<