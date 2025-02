Udinese – D’Aversa: ”rispettiamo l’avversario senza temerla…” Le parole

Sulla squadra: “l’Udinese si schiererà, ma dovremo concentrarci sulle qualità dei suoi giocatori e cercare di giocare sugli eventuali punti deboli, perché è una squadra che ha comunque subito alcuni gol. Dovremo scendere in campo con determinazione, personalità e un atteggiamento propositivo, perché per ottenere un risultato positivo in trasferta è fondamentale fare una grande prestazione. Dovremmo saper sfruttare gli episodi a nostro favore. Spesso si dice che gli episodi non siano dalla nostra parte, ma sta a noi fare in modo che lo diventino. Detto questo, al di là di parlare dell’Udinese, ridurla solo a una squadra fisica sarebbe un errore di sottovalutazione”.