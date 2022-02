News Udinese – Avete sentito Molina? Ecco le sue ultime dichiarazioni

L'esterno bianconero ha detto la sua sul campionato e sull'ultimo periodo. Andiamo a vedere tutte le sue dichiarazioni nei dettagli

Dopo il pareggio di domenica sera, dei fantasmi sono stati sicuramente scacciati. La squadra deve ancora salvarsi e di conseguenza a partire da venerdì bisogna dare tutto sul campo da gioco. Non esistono e non vengono accettati altri passi falsi, anche perché le dirette inseguitrici hanno iniziato a correre in maniera a dir poco preoccupante. Nel frattempo, però, l'Udinese potrà fare affidamento sul ritorno di un giocatore fondamentale come Roberto Pereyra, che è tanto mancato in questi ultimi mesi. Proprio l'ultimo periodo della società friulana è stato raccontato da un giocatore che quest'anno è tra i più prolifici della squadra. Stiamo parlando di Nahuel Molina, andiamo a vedere tutte le sue dichiarazioni nel dettaglio.