Ex Udinese – Avventura terminata per Paolo Cannavaro: i dettagli

Dopo meno di qualche mese è terminata l'avventura di un ex Udinese che ha avuto un ruolo importante nel conquistare la salvezza nel corso dell'ultima stagione. Paolo Cannavaro non è più alla guida tecnica della Pro Vercelli e di conseguenza termina la sua prima esperienza alla guida di un club professionistico.

Decisiva la sconfitta subita ieri sera contro la Giana Erminio negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Non solo in Coppa, ma anche in campionato l'esperienza non era stata delle migliori con la squadra ferma al 18esimo posto in classifica. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ibra a caccia di un vice Theo <<<