Notizie Udinese – Ecco l’avversaria per i sedicesimi di Coppa Italia: il punto

Proprio in questi istanti la Lega ha comunicato quella che sarà l'avversaria per i sedicesimi di Coppa Italia. Tutti i dettagli sul match

Dopo la convincente prova contro l'Avellino e la conseguente vittoria per 4-0, arriva il prossimo avversario in Coppa Italia che affronterà l'Udinese nella settimana tra il 25 e il 26 Settembre. Il match sarà al BluEnergy Stadium (ex Friuli) contro la Salernitana del presidente Iervolino.