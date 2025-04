Udinese News – La prossima gara si avvicina: il Genoa è all’orizzonte

La prossima gara che attende i friulani sarà quella contro il Genoa, sfida fissata per Venerdì prossimo alle 20:45

Nemmeno il tempo per smaltire l'opportunità sfiorata a Milano e già la Serie A torna a farsi sentire. L'Udinese sarà di scena Venerdì 4 Aprile nella gara di apertura della 32esima giornata di campionato contro il Genoa . I bianconeri affronteranno la trasferta nello stadio ligure che li vedrà combattere per i tre punti.

La squadra di Vieira è reduce dalla sconfitta sfortunata contro la Juventus a Torino , militando in 12esima posizione con la bellezza di 35 punti (-5 dai friulani). Ufficiosamente, salvo imprevisti clamorosi, anche i grifoni dovrebbero riuscire nell'intento di salvarsi in maniera tranquilla, dato che distano 12 punti dalla terz'ultima.

Si tratterà comunque di una gara che nasconde un certo valore. Runjaic vuole i 50 punti e lo ha ribadito anche Kamara, pertanto sembra che tutta la squadra voglia arrivare a quella meta. Inoltre nella mente dei bianconeri pesa ancora la bruttissima sconfitta in casa all'andata contro il Genoa per 0 reti a 2. Vedremo se l'Udinese saprà rimediare.