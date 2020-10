Bachini: “Udinese? C’è tutto il tempo di rimettersi in careggiata”

L’ex Udinese Bachini è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione “Borderò” parlando anche della situazione in casa dell’Udinese : “Le prime partite non hanno dato buone indicazioni alla formazione di Gotti. Il calcio è cambiato molto e non mi ha sorpreso la sconfitta interna con lo Spezia. C’è, comunque, tutto il tempo per rimettersi in carreggiata.“

Che partita sarà Udinese-Roma? “L’Udinese deve dimostrare tanto. La Roma è favorita ma la gara non è già scritta. I bianconeri saranno molto aggressivi perché hanno già un grande bisogno di punti. La voglia potrebbe essere un fattore.”

De Paul è pronto per approdare in un top club? “Giocare in una grande squadra è totalmente diverso dalla piccola piazza. Quando l’occasione arriverà, vedremo di che pasta è fatto. Quando io passai alla Juventus fu difficile, ma riuscii a cavarmela. Nel contesto attuale, comunque, è senza dubbio superiore alla media, è la punta di diamante.“

FONTE Tuttojuve.com