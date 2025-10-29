mondoudinese udinese news udinese Juventus-Udinese 3:1| Il bagliore di Zaniolo non è bastato: il commento

udinese

Juventus-Udinese 3:1| Il bagliore di Zaniolo non è bastato: il commento

Juventus-Udinese 3:1| Il bagliore di Zaniolo non è bastato: il commento - immagine 1
Termina così la gara all'Allianz Stadium con la Juventus che ha saputo portare a casa i tre punti: Zaniolo colpisce ma non basta
Lorenzo Focolari Redattore 

Primo tempo

—  

Inizio catastrofico per gli uomini di Runjaic che dopo 3 minuti esatti hanno concesso troppi spazi alla Juventus. Goglichidze perde Vlahovic in area di rigore ed l'arbitro ha fischiato il calcio dagli 11 metri. Il numero 9 dei bianconeri ha sbloccato la gara: 1 a 0. La fase restante del primo tempo ha visto un blocco in cui l'Udinese si è saputa difendere dai molteplici tentativi dei padroni do casa. Tra il 30' e il 40' Okoye si è distinto per 3 interventi chiave miracolosi. Dopo questa sofferenza gli uomini di Brambilla hanno abbassato il ritmo e i friulani hanno iniziato a farsi sentire. Proprio nel recupero Zaniolo è riuscito a catalizzare un pallone vagante e a pareggiare i conti allo Stadium: 1 a 1

Secondo tempo

—  

L'Udinese è rientrata in campo impensierendo Di Gregorio. Dopo questo avviso la Juventus ha alzato nuovamente il ritmo tornando ad attaccare la porta avversaria. Okoye ha resistito il più possibile ma poi al 68' Gatti ha colpito di testa insaccando il 2 a 1. La squadra di Runjaic è caduta nella stanchezza più totale. Risuona ancora il palo di Yidiz al 78' e le altre occasioni da goal che hanno portato la firma dei padroni di casa. Proprio nei minuti finali Goglichidze ha commesso un altro fallo in area di rigore. Yildiz non ha sbagliato dal dischetto La gara termia con il risultato di 3 a 1.

Leggi anche
Juventus 3-1 Udinese | Zaniolo Re Mida, Goglichidze costa 3 gol: top e flop
Juventus 3-1 Udinese | Goglichidze Horror e tanto rammarico: le pagelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA