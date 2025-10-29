Primo tempo

Inizio catastrofico per gli uomini di Runjaic che dopo 3 minuti esatti hanno concesso troppi spazi alla Juventus. Goglichidze perde Vlahovic in area di rigore ed l'arbitro ha fischiato il calcio dagli 11 metri. Il numero 9 dei bianconeri ha sbloccato la gara: 1 a 0. La fase restante del primo tempo ha visto un blocco in cui l'Udinese si è saputa difendere dai molteplici tentativi dei padroni do casa. Tra il 30' e il 40' Okoye si è distinto per 3 interventi chiave miracolosi. Dopo questa sofferenza gli uomini di Brambilla hanno abbassato il ritmo e i friulani hanno iniziato a farsi sentire. Proprio nel recupero Zaniolo è riuscito a catalizzare un pallone vagante e a pareggiare i conti allo Stadium: 1 a 1