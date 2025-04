L'ex allenatore del Genoa , Davide Ballardini , ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del match di Venerdì prossimo che vedrà il grifone impegnata contro l'Udinese di Kosta Runjaic . Ecco le parole dell'ex tecnico.

"L'Udinese ha nel DNA una solida linea difensiva composta da tre centrali. Sono convinto che per ambire a traguardi più alti, la squadra potrebbe trarre vantaggio dall'adozione di una difesa a quattro. Bijol e Solet sono due calciatori di grande valore, che incarnano perfettamente il profilo di atleti ricercati in Friuli, in grado di unire fisicità e agilità. Nella partita di San Siro, l'Udinese ha sfiorato il pareggio dopo un primo tempo da semplice spettatrice, e questo testimonia la forza intrinseca del team".