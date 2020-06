Udinese, Ballarini: “Grande emozione essere con la prima squadra, spero di avere minutaggio”

Il centrocampista della Primavera Marco Ballarini ha parlato della sua occasione che lo vede aggregato al gruppo della prima squadra alla ripresa degli allenamenti.



Per me è un’occasione unica potermi allenare con la prima squadra, oltreché una grande emozione. Ora ci aspetta un campionato molto intenso, con 12 partite ogni tre giorni in cui spero di trovare un po’ di minutaggio anche in virtù del passaggio da 3 a 5 sostituzioni. Mi sto allenando al massimo per farmi trovare pronto quando sarà il mio momento.

Allenarsi in questo clima post pandemia dà delle sensazioni particolari. Fuori dal campo manteniamo le distanze e rispettiamo le regole prescritte, ma in allenamento non ci risparmiamo esattamente come prima dell’emergenza.

Il centrocampo bianconero è molto folto e ricco di giocatori di livello da cui poter imparare molto. Mi sto ispirando soprattutto a De Paul, per me è un grande punto di riferimento. Anche lui mi sta dando molti consigli, così come Stefano Okaka e il resto del gruppo.

FONTE Udinese.it