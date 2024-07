News Udinese | Ballarini torna alla Triestina: trasferimento ai dettagli

Il centrocampista dei bianconeri tornerà in prestito nella compagine friulana per completare il suo processo di miglioramento

L'Udinese è molto attiva sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Dopo esser rientrato dal prestito alla Triestina, i friulani sono alla ricerca di una nuova avventura per far giocare Marco Ballarini. Il classe 2001 è stato rallentato negli ultimi anni da una serie di infortuni e ha bisogno di un minutaggio continuo per continuare a crescere. Per questo motivo, il club bianconero sta pensando a un altro prestito e la società maggiormente interessata è proprio la Triestina.