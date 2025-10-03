La partita contro il Cagliari è a due giorni di distanza e mister Kosta Runjaic ha dei dubbi sulla formazione iniziale da schierare. Dal Bruseschi le quotazioni salgono e scendono di continuo: ecco i ballottaggi dell'Udinese.
News Udinese – Runjaic ha dei dubbi! I ballottaggi in vista del Cagliari
Il tecnico dei friulani deve sciogliere alcuni dubbi sulla possibile formazione titolare da schierare contro il Cagliari
Il primo dubbio vede Bertola (60%) e Goglichidze (40%) contendersi la maglia da titolare. L'ex Spezia sembra aver sorpassato il georgiano nelle preferenze del mister e secondo la Gazzetta Dello Sport partirà titolare con ogni probabilità. A centrocampo Lovric (60%) dovrebbe ormai essere pronto per rientrare pertanto Piotrowski (40%) si siederebbe in panchina.
Sulla fascia sinistra gli imperituri Kamara (55%) e Zemura (45%) si sfideranno fino all'ultimo secondo per la titolarità. Runjaic deve valutare se servirà la fisicità dell'ivoriano o la tecnica dell'angolano.
