Notizie Udinese – I ballottaggi alla vigilia del match contro il Como: il punto

Ci sono ancora dei leggeri dubbi per mister Runjaic nonostante le dichiarazioni in conferenza stampa: ecco i possibili ballottaggi

Lorenzo Focolari Redattore 19 gennaio - 14:30

Il tecnico dell'Udinese potrebbe optare per un cambio drastico della formazione. Dal solito 3-5-2, Runjaic potrebbe passare ad un 4-3-3 schierando così il tridente Sanchez, Thauvin e Lucca. In ottica di questo cambiamento, andiamo a scoprire i ballottaggi in vista del Como.

I primi 4 nomi accoppiati per i ballottaggi si riflettono nel 4-3-3. I primi due giocatori sono Payero (65%) ed Ekkelenkamp (35%). Attualmente l'argentino sembra essere in vantaggio visto il buon rientro dall'infortunio caratterizzato dalle discrete prestazioni precedenti in particolare contro l'Atalanta. In secondo luogo abbiamo il classico ballottaggio tra Kamara (65%) e Zemura (35%). Quest'ultimo sembra essere in svantaggio per la titolarità.

L'ultimo ballottaggio vede Sanchez (60%) e Rui Modesto (40%) contendersi la maglia laddove Runjaic optasse per il vecchio 3-5-2. Non sarà una scelta facile per il tecnico tedesco. Aspetteremo l'esito nelle formazioni ufficiali.