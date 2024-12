Notizie Udinese – I ballottaggi a meno di 24 ore dal match di Coppa Italia

Si avvicina sempre di più la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Udinese al Meazza . I due allenatori continuano le loro valutazioni in vista del match riguardanti le tante rotazioni in tutti i reparti del campo. Ecco i probabili schieramenti con i relativi ballottaggi

In giornata saranno definiti gli schieramenti ufficiali ma la sensazione rimane quella delle tante rotazioni. Del resto il campionato è lungo per tutte e due le squadre, in particolare i padroni di casa saranno impegnati nelle competizioni europee quali Uefa Champions League e Mondiale per Club, oltre che alla Supercoppa Italiana in vista per Gennaio.