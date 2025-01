Udinese News – i ballottaggi in vista del match contro i lagunari

In difesa, sembra certo il ritorno di Solet . A centrocampo, con la squalifica di Karlstrom , potrebbe esserci spazio per Payero o Zarraga (infortunio permettendo) con Lovric ed Ekkelenkamp a completare il reparto.

La partita contro il Venezia rappresenta un'occasione importante per l'Udinese per consolidare la propria posizione in classifica, e la scelta della formazione iniziale sarà cruciale per raggiungere questo obiettivo. Le ultime di mercato: Selvik ai saluti: due nomi per la porta di Runjaic