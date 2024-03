Notizie Udinese | Ballottaggio in mediana per sostituire Walace: il punto

Le prossime sedute d'allenamento saranno decisive per decretare chi prenderà il posto in regia dello squalificato Walace

Dopo il pareggio con la Salernitana, l'Udinese si appresta ad affrontare la Lazio nel posticipo che chiude la 28esima giornata di Serie A. Per l'occasione Cioffi dovrà fare a meno di Walace , fermato dal giudice sportivo per un turno. Al suo posto è ballottaggio serrato tra Zarraga e Payero . Il primo fin qui ha trovato pochissimo spazio, mentre l'ex Boca sembra il più orientato a giocare dal 1'.

In difesa rientrerà Kristensen, che ha scontato il turno di squalifica, ma partirà comunque dalla panchina lasciando spazio a Joao Ferreira. Sulle corsie laterali spazio a Ehizibue e Kamara, mentre in attacco Thauvin giocherà a sostegno di Lucca. Sulla via del recupero Pereyra e Bijol, importanti alternative a gara in corso, così come Zemura.