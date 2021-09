News Udinese – Il baluardo, l’amuleto, la scommessa e l’arcano: si può fare

Possiamo dire che è davvero tutto pronto. Rimangano alcuni dettagli da limare. L'Udinese non è mai stata così carica. Dopo il periodo buio, adesso, è arrivato il momento di accendere la luce e di uscire fuori dal tunnel.

Luca Gotti conosce benissimo l'importanza di questa partita. Un altro passo falso sarebbe estremamente pericoloso sia per l'Udinese che per il suo ruolo in panchina. L'allenatore bianconero gode della fiducia del suo popolo, dei suoi ragazzi e della sua società, ora sta a lui ripagarla.