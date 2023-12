Udinese | Balzaretti cerca un difensore: improbabile un ritorno di Marì

Il direttore sportivo dei bianconeri cerca un tassello per ovviare alla mancanza di un sostituto adeguato di Jaka Bijol

Poco più di due settimane all'apertura della sessione invernale del calciomercato. Balzaretti cerca un innesto in difesa . Si cerca un profilo d'esperienza, un difensore già pronto e che magari conosce già il campionato italiano. un giocatore in grado di sostituire l'infortunato Bijol, consegnando alla retroguardia friulana la stessa leadership e la stessa caratura tecnica.

Ritorno in vista?

Tra i nomi rimbalzati nelle ultime ore c'era anche quello di Pablo Marì ma un ritorno dello spagnolo è assai improbabile. 13 presenze in stagione per il classe '93, il cui contratto è in scadenza al prossimo giugno. Il Monza è intenzionato a trattenerlo fino al termine della stagione, nonostante l'interesse concreto anche della Roma.