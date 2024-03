Udinese, Balzaretti: “Lucca è una bella intuizione. Crediamo in Samardzic”

A margine dell'evento TransferRoom,Federico Balzaretti si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare calcio, con focus sui due talenti Lorenzo Lucca e Lazar Samardzic. Su Lucca e la convocazione in nazionale il direttore sportivo ha detto: "Viviamo di queste opportunità. Lo seguivamo dai tempi del Palermo. Capita di avere un percorso altalenante. Il nostro merito è inserirci quando le cose non vanno particolarmente bene. È stata una bella intuizione perché sta dimostrando il suo valore. Gli chiediamo di avere i piedi ben piantati per terra ma siamo soddisfatti. Quando si manda in Nazionale un giocatore è motivo d’orgoglio. Ha fame e voglia. Si è meritato la Nazionale, ora sarà difficile confermarsi ma glielo auguriamo".