Mercato Udinese | Balzaretti mette a segno un altro colpo: ok Pizarro

Quasi fatta per l'arrivo di Damian Pizarro, attaccante del Colo Colo. Il giocatore rimarrà sei mesi in Cile per arrivare in Italia a luglio

Siamo alle battute conclusive per l'acquisto di Damian Pizarro. Accordo totale con il Colo Colo per l'attaccante cileno classe 2005 sulla base di 6,5 milioni di euro. Un colpo più per il futuro che per il presente: Gino Pozzo vorrebbe lasciarlo in Cile ancora sei mesi per aggregarlo in rosa a partire dal prossimo raduno estivo.

Visto il ritorno di Davis, domenica al debutto in maglia bianconera, e l'ormai imminente rientro di Brenner non sembra esserci l'esigenza di forzare i tempi del suo arrivo in Italia. Acquisto comunque di grande importanza, l'Udinese è riuscita ad assicurarsi uno dei talenti maggiori del calcio cileno superando anche la concorrenza di diversi top club.

