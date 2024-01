Atalanta-Udinese | Balzaretti: “Perez gioca. Siamo attenti alle occasioni”

Una settimana particolare quella vissuta in casa bianconera post Udinese-Milan, e Balzaretti ha commentato così le ultime ai microfoni di Dazn: "Non è stata sicuramente una settimana facile, ma l’Udinese ha risposto come meglio non poteva, aiutando nell'immediato la Procura a individuare i responsabili degli insulti razzisti. Questi soggetti saranno esclusi a vita dallo stadio friulano. È un ottimo esempio di come si lavora difendendo ogni forma di integrazione e condannando ogni forma di razzismo. È una battaglia portata avanti dal club da sempre. La società carattere e personalità, e a testimoniarlo è il ricorso fatto contro il turno di chiusura dello stadio lo dimostra. Dobbiamo garantire per la parte sana della città e dello stadio, che è il 99,9%”.