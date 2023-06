Udinese – Balzaretti è sempre più vicino / Tutti i dettagli dell’accordo

L'ex direttore del Vicenza Federico Balzaretti si avvicina sempre di più all'Udinese della famiglia Pozzo. Nelle ultime settimane si erano intensificate le voci che riguardavano un suo approdo in bianconero ed adesso tutto sembra poter diventare realtà. Gli aggiornamenti tra le parti continuano ad essere costanti, anche se in questo momento non c'è ancora un vero e proprio accordo. La trattativa, però, sembra viaggiare in maniera positiva e di conseguenza c'è una grande possibilità che le parti si possa incontrare tra qualche giorno per poter finalmente sancire l'accordo definitivo. A confermare il tutto ci ha pensato anche Alfredo Pedullà. Adesso non ci resta che attendere e vedere se nei prossimi giorni sarà il giocatore o la società stessa ad annunciare questo imminente accordo. Salvo imprevisti non cambierà l'organigramma societario visto che Federico Balzaretti si andrà ad affiancare a Pierpaolo Marino e cureranno insieme la parte sportiva del team. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. De Zerbi pronto a fare follie per Pafundi <<<