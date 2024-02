Udinese | Balzaretti replica ad ADL: “Perez? Hanno perso un’occasione”

Il responsabile dell'area sport dei friulani è anche intervenuto in risposta alle parole di De Laurentiis sull'affare Nehuen

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista sulle pagine di TuttoSport. L'ex giocatore, fra le altre di Roma e Palermo, ha parlato anche del mancato approdo di Lazar Samardzic e Nehuen Perez al Napoli, rispondendo alle parole usate da Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa: "Lamentele di De Laurentiis sulle trattative? Ho visto giocatori di talento, e credo che il Napoli abbia perso una grande opportunità perché entrambi sono due giocatori forti. Peggio per lui, io sono contento che siano rimasti con noi per centrare l’obiettivo salvezza".