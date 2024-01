News Udinese / Banditi a vita i 4 autori dei cori razzisti a Mike Maignan

Proprio in questi minuti è stato annunciato che i quattro autori dei cori razzisti a Mike Maignan sono stati banditi a vita dall'ex Friuli

L'Udinese ha annunciato in questi istanti (tramite una nota ufficiale sul suo sito) che i quattro autori dei cori razzisti nei confronti di Mike Maignan, sono stati banditi a vita dallo stadio. Una presa di posizione decisa che vuole far capire a tutti che questi comportamenti non sono assolutamente tollerati all'interno del BluEnergy Stadium. Ecco il comunicato ufficiale integrale.