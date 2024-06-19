Dopo le settimane passate alla ricerca di un successore di Cannavaro, l’Udinese ha scelto di affidare la panchina a Kosta Runjaic. Una decisione inaspettata, e ad alimentare tali impressioni sono le indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb. La nota testata giornalistica riporta infatti come l’Udinese, prima di ufficializzare il tedesco, sarebbe stata ad un passo dal far firmare Marco Baroni, oggi nuovo allenatore della Lazio.

A frenare bruscamente questa trattativa però, è stata l’improvvisa rottura di Tudor con la Lazio. Il fulmine a ciel sereno in casa capitolina ha costretto il presidente Lotito a sondare nuovi nomi per il successore del croato. Scelta della panchina che non ha convito i tifosi biancocelesti. Infatti,

in seguito all’ennesima scelta non condivisa con la società, sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente.