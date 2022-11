Udinese-Lecce | Baroni alla vigilia: “Non cambio modulo, vado avanti così”

Il tecnico dei salentini si è espresso sul match di domani presentando la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia

L'allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Udinese valida per la 13esima giornata di Serie A: "Abbiamo secondo me creato qualcosa dal punto di vista di equilibrio difensivo e guardando i dati siamo la migliore difesa delle ultime 11 in classifica". Un dato che certamente sottolinea il buon lavoro della retroguardia giallorossa, ma il problema da porre sotto i riflettori è senza dubbio la poca produttività dell'attacco: "È chiaro che dobbiamo assolutamente trovare un maggior coinvolgimento offensivo collettivo, ci stiamo lavorando guardando in faccia il problema ma la difficoltà di questo campionato non è solo del Lecce: le ultime 10 in classifica hanno vinto 20 gare, vuol dire due a testa".

In un altro passaggio, Baroni è poi tornato sull'ultima gara contro la Juventus, persa di misura al Via del Mare: "Il primo tempo è stato molto buono, nel secondo tempo è cambiato qualcosa per una questione mentale. Non dobbiamo avere il timore di perdere la partita: dobbiamo sempre rimanere equilibrati, compatti e alti. Infatti secondo il mister dei salentini la squadra deve stare più corta e più lontana dalla propria porta".

Baroni sulla formazione — "Il modulo non si cambia - ribadisce baroni - per gli uomini ci possono essere dei cambiamenti. Intendo tenere tutti con le stesse motivazioni e con un calendario così compresso è giusto che trovi spazio anche chi sinora ha morso il freno". Poi il tecnico dei giallorossi anche parlato delle condizioni dei suoi: Ceesay insieme a Colombo? Giochiamo già con tre attaccanti". Infine la chiosa sull'Udinese che dovrà fare a meno di Lovric e Becao, ma il tecnico non intende comunque fidarsi: "Le alternativi ci sono - dice Baroni - sono una squadra collaudata e giocano con il medesimo sistema di gioco da tempo. Sottil ha portato ferocia agonistica ed ha conseguito risultati importanti: ovvio che li guardiamo con rispetto, ma è necessario pensare solo alla nostra prestazione".