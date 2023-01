Notizia Udinese / Barrow in gruppo. Contusione al piede per Soriano

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una gara in cui non si può fallire il risultato. Di conseguenza tutta la squadra assieme alla società ha intenzione di fare una bella prestazione per rilanciare la propria corsa in campionato. Dall'altra parte, però, ci sarà un'altra squadra alla ricerca di punti classifica, visto che le prime due partite del 2023 sono terminate entrambe con una sconfitta di misura. Si continua a lavorare sui campi del Bruseschi e sappiamo che i prossimi incontri saranno a dir poco decisivi per continuare a lottare per un posizionamento europeo. Thiago Motta, però, deve fare la conta tra indisponibili e infortunati. Il punto della situazione.