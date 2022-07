Udinese-Bayer 04 Leverkusen | Finisce 1-2: il riassunto del match

I bianconeri scendono in campo contro il club tedesco che nell'ultima stagione ha strappato il pass per la prossima Champions League

E' tutto pronto per il big match tra Udinese e Bayer 04 Leverkusen. Il club tedesco ha chiuso l'ultima stagione al terzo posto a soli 5 punti di distanza dal Borussia Dortmund (secondo). A fine partita pubblicheremo le pagelle del match, le interviste dei protagonisti e il top e flop della gara. Sarà una serata esclusivamente dedicata all'Udinese. Deulofeu e Molina non appaiono né all'interno dell'11 titolare scelto da mister Sottil né tra i giocatori a disposizione. Lo spagnolo è giustificato vista la nascita della figlia (ne approfittiamo per fargli tantissimi auguri). L'assenza dell'argentino, invece, potrebbe trattarsi di un chiaro indizio di mercato. Masina subito titolare al fianco di Becao e Nuytinck. Ecco le formazioni ufficiali!

Riassunto primo tempo

Nestorovski dà il via alle danze e si capisce fin da subito che sarà tutto meno che una semplice amichevole. Al quinto minuto arriva la prima palla gol per il Bayer. Masina si fa saltare come un birillo e per poco i tedeschi non ne approfittano. Per fortuna di Silvestri, nessun attaccante avversario aveva preso posizionamento nell'area di rigore bianconera. A metà primo tempo, lo stesso Silvestri torna ad essere protagonista ma questa volta in negativo. Esce con un attimo di ritardo e viene accusato di aver preso il pallone con le mani all'esterno dell'area di rigore. Si guadagna così un cartellino giallo evitabile che, probabilmente, era anche ingiusto. Lo spettacolo comunque non manca. Ritmi elevati, dinamicità e tanta voglia di costruire sia da una parte che dall'altra. Al 30esimo minuto succede di tutto. Nuytinck salva sulla linea e Silvestri con un guizzo felino nega al Bayer il gol dell'1-0!

Al 35esimo minuto Becao viene travolto in area di rigore. Non basta il sangue a convincere l'arbitro che lascia proseguire il gioco. Un episodio dubbio che se ci fosse stato il VAR sarebbe stato riguardato. Al posto di Becao entra il neo acquisto Bijol! Al 43esimo Silvestri salva per l'ennesima volta l'Udinese. Kossounou tira da casa sua e, nonostante una deviazione velenosa, il portiere bianconero si fa trovare al posto giusto al momento giusto tenendo il parziale sullo 0-0. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo.

Riassunto secondo tempo

Dentro Benkovic e Padelli, fuori Masina e Silvestri. Dopo un solo minuto dalla ripresa, un accenno di rissa tra Andrich e Nestorovski viene subito punito dal direttore di gara con un cartellino giallo per entrambi. Bisogna sottolineare il fatto che è stato il tedesco ad accendere la discussione andando a muso duro contro il macedone che, ormai lo conosciamo bene, non si è tirato indietro e ha risposto alle provocazioni. Al 50esimo minuto, ci pensa Padelli a difendere la squadra con la sua prima grande parata. 0-1: al 54esimo arriva il vantaggio del Bayer Leverkusen grazie al colpo di testa di Tapsoba che anticipa Jajalo e Bijol e la mette dentro. Pochi minuti dopo entrano Samardzic ed Ebosele al posto di Success e Udogie. Al 65esimo è proprio Samardzic a sfiorare il gol con una punizione dalla distanza forte ma poco precisa. Il tempo passa e l'Udinese non convince. Sottil schiera Lovric al posto di Jajalo.

0-2: al 76esimo arriva il raddoppio del Bayer Levrkusen. Una dormita clamorosa dell'intero reparto difensivo bianconero favorisce Paulinho che, solo davanti a Padelli, con uno splendido scavetto, la mette dentro. 1-2: all'82esimo minuto Soppy viene travolto in area di rigore e l'arbitro assegna il fallo per l'Udinese. Pereyra fa suo il pallone, calcia e accorcia le distanze. Un minuto dopo subentra Pafundi ed esce Makengo. All'86esimo Lovric segna il gol del pareggio che, però, viene annullato per fuorigioco. Dopo 3 minuti e 30 secondi di recupero, la partita finisce qui. L'Udinese si è svegliata tardi ma ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Fortunatamente non manca poco all'inizio del campionato, c'è ancora tanto lavoro da fare. Ma non è ancora tutto. Ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<