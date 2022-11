Notizie Udinese | Becao conteso tra rinnovo e Premier League – rassegna

La squadra bianconera lavora in vista dei prossimi impegni di campionato: si ricomincia il 4 gennaio contro l'Empoli. Si parla di una società che vuole puntare un piazzamento europeo e mettere in difficoltà tutte le squadre sul suo cammino come nella prima parte di campionato. Dopo le grandi prestazioni contro le big, però, qualcosa sembrava essersi rotto.