Notizie Udinese – Becao non al meglio: le ultime verso la Coppa Italia

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non arrivano belle notizie dall'infermeria

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di Coppa Italia. Stiamo parlando di una squadra di primissimo livello che non vede l'ora di continuare a sorprendere proprio come fatto nelle precedenti nove giornate. Non sarà semplice adattarsi anche al doppio impegno settimanale, ma il mister ha dimostrato di avere una squadra compatta e soprattutto lunga. Sono 17-18 giocatori che continuano ad alternarsi sul campo da gioco e tutti meritano una chance dal primo minuto. La partita di mercoledì arriva nel momento migliore per poter provare anche delle possibili alternative. Ieri pomeriggio c'è stata un'unica nota dolente, stiamo parlando di un infortunio che terrà fuori un pezzo fondamentale del team di Sottil.

Rodrigo Becao è uscito al sessantesimo dell'incontro di domenica per un piccolo fastidio muscolare. Si spera non sia un aggravarsi del precedente infortunio, ma solamente uno stop cautelativo anche se le smorfie sul campo facevano pensare a nulla di buono. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere almeno in panchina il prossimo mercoledì quando ci sarà la partita contro il Monza. Al momento le aspettative sono basse, ma mai dire mai visto che tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Anche il tecnico è difficile che rischi un perno così importante del suo team per un incontro che non è di primissima fascia.

Al suo posto

Arriva l'ennesima occasione per uno degli ultimi arrivati e che con il passare del tempo si sta inserendo al meglio: Enzo Ebosse. Per il talento camerunense anche ieri è arrivata un'ottima prova e la possibilità di diventare un pezzo importante per il team continua ad aumentare. Contro il Monza molto probabilmente arriverà l'ennesima chance dal primo minuto. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Non perdere tutte le valutazioni assegnate ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Lazio-Udinese <<<