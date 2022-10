News Udinese / Becao out: Senza di lui lo scudo difensivo non funziona

Il centrale brasiliano sarà assente per squalifica anche per la prossima sfida di campionato contro i granata in programma domenica

I bianconeri sono tornati ad allenarsi a pieno regime al Bruseschi per preparare al meglio la sfida di campionato contro i granata di Juric. Gli uomini di Sottil vogliono mettersi subito alle spalle l'eliminazione subita in Coppa Italia tornando a vincere davanti ai propri tifosi. Di fronte si trova però un avversario ostico, ferito dalla sconfitta nel derby della Mole, ma capace di schiantare il Cittadella per 4-0. Juric si gioca molto del suo futuro in quel di Udine, in un match che i granata non possono permettersi di sbagliare.

Sottil, dal canto suo, deve fare i conti con un grosso problema in fase difensiva: l'assenza di Rodrigo Becao. Il centrale brasiliano si sta dimostrando, stagione dopo stagione, sempre più importante per la retroguardia friulani. Abile in lettura e attento in chiusura, Becao sembra avere le caratteristiche ideali per condurre la difesa nel gioco di Sottil. Il tecnico chiede a suoi difensori di stare alti e di buttarsi in avanti quando la squadra attacca (la doppietta di Perez mercoledì non è un caso) e in questo Becao fa scuola. La sua assenza nelle ultime due gare in casa ha portato 5 gol subiti. Lo stesso numero di reti prese dall'Udinese con lui in campo da quando è iniziato il filotto di vittorie.

L'alternativa — Domenica, al suo posto, sarà riconfermato Ebosse. Il terzino arrivato dall'Angers deve ancora entrare negli schemi tattici di Sottil, ma la strada è quella giusta. arrangiato in un ruolo non suo, il francese sta comunque dando buone sensazioni in termini di affidabilità. Certo, non è Becao, ma può rivelarsi una carta molto utile nel corso della stagione.