Ex Udinese – Rodrigo Becao a un passo dall’Atalanta: accordo vicino

Potrebbe esserci ancora L'Atalanta nel destino dei giocatori bianconeri. Infatti, come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Dea ha presentato al Fenerbahce un'offerta di prestito con diritto di riscatto per l'ex Udinese Rodrigo Becao. L'operazione è in fase avanzata, con i nerazzurri che hanno già presentato un'offerta ufficiale al club turco. Le trattative sono in corso e sembrano promettenti, considerando l'interesse di Becao a tornare in Italia, dopo l'esperienza positiva con l'Udinese.