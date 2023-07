Udinese – Becao e Pereyra decidono il loro futuro / La rassegna stampa

L'Udinese è al centro del mercato sia in entrata che in uscita. Ad oggi le trattative più importanti sono senza ombra di dubbio quelle che riguardano due giocatori fondamentali come Roberto Pereyra e Rodrigo Becao . Questione di ore prima che entrambi i giocatori decidano il loro futuro.

L'Udinese vuole realizzare il massimo possibile dalla cessione del difensore centrale e sta cercando in tutti i modi di convincere il capitano. Non sarà semplice, ma la squadra crede di potercela fare. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le novità del momento sul mercato in uscita. Ecco la rassegna <<<